Ярославль, , 13:30 — REGNUM В Ярославле стали известны перевозчики, которые продолжат работу в региональной столице на второй этап транспортной реформы. Об этом сообщает ЯрНьюс.

Автобус в Ярославле City-yaroslavl.ru

Напомним, по нынешней схеме, контракты с перевозчиками заключались сроком на год — с 14 июля 2021 года. Дальше власти должны провести аукционы, согласно 44-ФЗ, однако никакой документации пока так и не было размещено.

В департаменте городского хозяйства мэрии Ярославля при этом сообщают, что собираются продолжить работу с прежними перевозчиками. Контракты с ними заключат без проведения аукционов, как с единственным поставщиком.

Таким образом, в городе могут остаться все 9 нынешних перевозчиков — «ПАТП-1», «Транском-Авто», «Гирфтранс», ИП Воронин, «Ярославское АТП», «Первая пассажирская компания», «Автократ», «Автомиг» и «Трансмагистраль». За электротранспорт продолжит отвечать «Яргорэлектротранс».

Контракты заключаются до конца 2022 года и начало 2023-го, после чего общественный транспорт в городе перейдёт под контроль областных властей, а перевозчики начнут работу на условиях брутто-контрактов.

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