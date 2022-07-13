В Воронеже сняли ограничение на размер участка под высотную застройку
Воронеж, 13 июля, 2022, 13:27 — ИА Регнум. В Воронеже внесены изменения в правила землепользования и застройки, которые отменят ограничение минимального размера участка под строительство жилья в три тысячи квадратных метров. Вопрос обсуждался 13 июля на заседании Воронежской гордумы, сообщили в пресс-службе мэрии Воронежа.
В управлении главного архитектора Воронежа прокомментировали решение, отметив, что оно направлено на переориентирование девелоперов с застройки окраин Воронежа огромными жилыми комплексами на развитие уже застроенных территорий — таких в Воронеже много.
Кроме того, изменения коснутся и уже существующей застройки — в частности, позволят дворам войти в программы благоустройства.
Отметим, что в Воронеже уже много лет существует программа сноса и реконструкции ветхого жилья — в неё включают целые кварталы домов, преимущественно двухэтажных, построенных в послевоенные годы. Однако в течение многих лет выполнение программы тормозилось — прежде всего, из-за нежелания застройщиков в ней участвовать. Девелоперы сосредотачивались на возведении громадных кварталов на свободных территориях, зачастую при отсутствии дорог и другой необходимой инфраструктуры. Пример такой застройки - квартал на улице Шишкова. Для решения транспортных проблем жителей этого квартала строится новая дорога, уже вызвавшая массу нареканий воронежцев.