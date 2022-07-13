Воронеж, 13 июля, 2022, 13:27 — ИА Регнум. В Воронеже внесены изменения в правила землепользования и застройки, которые отменят ограничение минимального размера участка под строительство жилья в три тысячи квадратных метров. Вопрос обсуждался 13 июля на заседании Воронежской гордумы, сообщили в пресс-службе мэрии Воронежа.

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В управлении главного архитектора Воронежа прокомментировали решение, отметив, что оно направлено на переориентирование девелоперов с застройки окраин Воронежа огромными жилыми комплексами на развитие уже застроенных территорий — таких в Воронеже много.

«Благодаря таким проектам воронежцы за счёт инвесторов переезжают из ветхого жилья в новое безопасное, а город вместо проблемных кварталов постепенно получает современные. Нами уже приняты решения о развитии таких территорий на десятки гектаров, но реализуются они постепенно: новые здания строятся по мере сноса расселенных — на освободившихся земельных участках, многие из которых по площади изначально меньше три тысяч квадратных метров», — говорится в комментарии.

Кроме того, изменения коснутся и уже существующей застройки — в частности, позволят дворам войти в программы благоустройства.

«Проекты межевания делаются на существующую застройку. Где, как правило, небольшие участки, а без постановки на кадастровый учет участков под домом горожане не смогут подать дворы, в том числе, в программу благоустройства по комфортной городской среде. При этом все ограничения и требования к обеспечению домов парковочными местами, социальной инфраструктурой, озеленением и детскими игровыми площадками, а тем более к плотности и высотности застройки остаются в силе в полном объеме», — пояснили в управлении главного архитектора.

Отметим, что в Воронеже уже много лет существует программа сноса и реконструкции ветхого жилья — в неё включают целые кварталы домов, преимущественно двухэтажных, построенных в послевоенные годы. Однако в течение многих лет выполнение программы тормозилось — прежде всего, из-за нежелания застройщиков в ней участвовать. Девелоперы сосредотачивались на возведении громадных кварталов на свободных территориях, зачастую при отсутствии дорог и другой необходимой инфраструктуры. Пример такой застройки - квартал на улице Шишкова. Для решения транспортных проблем жителей этого квартала строится новая дорога, уже вызвавшая массу нареканий воронежцев.