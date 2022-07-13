Сеул, 13 июля, 2022, 13:29 — ИА Регнум. Первый заместитель министра иностранных дел Южной Кореи Чо Хён Дон провел 13 июля телефонные переговоры с иранским коллегой Али Багери Кани, с которым обсудил ход переговоров по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе и вопросы, касающиеся развитию двусторонних отношений. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Республика Корея

Согласно опубликованным данным, представитель Ирана призвал к скорейшему решению корейско-иранской проблемы, под которой подразумеваются средства, замороженные в южнокорейских банках.

В свою очередь, Чо Хён Дон сообщил о том, что Сеул продолжит играть свою роль в переговорах по восстановлению СВПД. Он призвал правительство Ирана приложить усилия для скорейшего завершения переговоров, а также подчеркнул необходимость решения основных двусторонних вопросов, таких как возобновление экономического сотрудничества и импорт нефти.