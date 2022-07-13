Троицк, Челябинская область, 13 июля, 2022, 13:26 — ИА Регнум. В Троицке Челябинской области возбудили уголовное дело о гибели 16-летнего воспитанника интерната для инвалидов. Об этом сообщает областное управление СКР.

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Дело завели по факту халатности, повлекшей смерть человека. В ходе расследования предстоит оценить действия должностных лиц, обеспечивающих в учреждении медицинский уход.

Как сообщало ИА REGNUM, тело подростка было обнаружено вечером 7 июля.