Таллин, , 13:25 — REGNUM Границу Эстонии с Россией в Лухамаа на юге страны ежедневно пересекает в среднем 200 грузовых автомобилей. Об этом сообщил портал новостей гостелерадиовещания Эстонии ERR.

Фура (сс) kalhh

Несмотря на новый, более жесткий этап санкционных ограничений на российские товары, введенный с 11 июля 2022 года, в целом грузопоток остается на прежнем уровне, отметили в издании. Через границу преимущественно перевозятся российские товары, которые не затронуты санкциями, их, в основном, везут фуры из Польши, Сербии, Молдавии и Румынии.

По словам пограничников, в Эстонию за последние дни въезжает все больше грузовиков без товаров, то есть они ввезли свои товары в Россию и теперь возвращаются пустыми.

«С полуночи 10 июля, когда закончился переходный период, наш курс немного изменился. До этого мы сфокусировались на проверке договоров, а теперь должны будем уделять больше внимания проверке соответствия товаров. Нужно смотреть, чтобы новые товары были под верными кодами, не из санкционного списка», — сообщил руководитель Лыунаского таможенного пункта Налогово-таможенного департамента Тоомас Хуйк.

Грузовики с запрещенным грузом разворачиваются, а частные лица могут продолжить путь, отказавшись от товара. Нарушение санкций влечет за собой денежное наказание или лишение свободы на срок до пяти лет.