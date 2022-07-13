Вашингтон, , 13:24 — REGNUM Известный актёр Райан Гослинг собирается сняться в фильме о Призрачном гонщике. Об этом сообщило издание Empire со ссылкой на журналиста Джоша Хоровица 13 июля.

Райан Гослинг Кадр из интервью

«Этим утром Райан связался со мной, чтобы сказать, что есть один супергерой, которого он хочет сыграть… Призрачного гонщика!», — заявил Хоровиц. Стоит отметить, что в настоящий момент Marvel рассматривает целый ряд кандидатов на роль Призрачного гонщика, одним из которых является Гослинг.

Напомним, предыдущей экранизацией комиксов о Призрачном гонщике стала дилогия с Николасом Кейджем. Фильмы из этой серии выходили в 2007 и 2011 годах.

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