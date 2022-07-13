Провинция Онтарио, Канада, 13 июля, 2022, 13:22 — ИА Регнум. Канадский актёр Финн Вулфхард и его коллега Билли Брайк снимут хоррор с элементами комедии под названием Hell of a Summer. Об этом 13 июля пишет The Hollywood Reporter.

Цитата из видеоинтервью Финн Вулфхард

Вулфхард и Брайк выступят не только режиссёрами фильма — они также напишут к нему сценарий и исполнят главные роли. В картине также сыграет звезда сериала «Белый Лотос» Фред Хехингер. «Я так взволнован тем, что буду сорежиссером своего первого полнометражного фильма. У меня есть шанс поработать с невероятным актерским составом и съемочной группой, а работать с такой компанией, как 30West и Aggregate, — это настоящая мечта», — поделился своими впечатлениями Финн Вулфхард, известный по роли Уилла в сериале «Очень странные дела».

Добавим, что производство картины будет происходить в Онтарио (Канада). Детали сюжета остаются в тайне.