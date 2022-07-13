Москва, , 13:23 — REGNUM Отсутствие бумажного документооборота в ипотеке снижает ее конечную стоимость. Как передает корреспондент ИА REGNUM 13 июля, об этом заявил замминистра финансов Алексей Моисеев на заседании президиума Совета законодателей.

Алексей Моисеев Minfin.ru

По его словам, переход банков на выдачу ипотеки через электронную закладную еще несколько лет назад казался невероятным.

«Отсутствие бумажного документооборота в ипотеке снижает ее конечную стоимость. Мы разбирали стоимость ипотеки и пришли к выводу, что из той надбавки над ключевой ставкой банка России в ставке ипотечного кредита рыночного, связан с бумажным оборотом где-то, примерно, 1 процентный пункт. Если мы полностью уберем бумагу, то мы сможем конечную ставку для населения снизить, примерно, на 1%», — сказал Моисеев.

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