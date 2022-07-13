Ханты-Мансийск, 13 июля, 2022, 13:22 — ИА Регнум. В Югре за сутки на 13 июля с COVID-19 госпитализировали шесть человек. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Yanao.ru Коронавирус

За сутки на 13 июля в Югре выписали из ковидных госпиталей 11 человек. Выявили 32 заражённых, на 12 человек больше, чем сутками ранее. Лидером по числу заражений коронавирусом стал Нижневартовск — девять случаев.

Всего на территории ХМАО с начала пандемии на 13 июля лабораторно подтверждён 211 591 случай заражения коронавирусом, выздоровели 208 774 человека, скончались 2556 (ни одного человека за сутки).