Лиссабон, 13 июля, 2022, 13:21 — ИА Регнум. Ветер и высокие температуры воздуха активизировали несколько фронтов пожаров в центральной и южной частях Португалии. Об этом пишет Correio da Manha.

Лесной пожар

Утром 13 июля произошел первый смертельный случай в рамках вспыхнувших пожаров — женщина погибла на кукурузном поле.

Отмечается, что тело женщины в возрасте около 50 лет было найдено рано утром пожарными в Муртозе (Авейру, недалеко от Порту) после сигнала о пожаре на участке, где выращивается кукуруза.