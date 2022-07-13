Барнаул, , 13:21 — REGNUM Мэрия Барнаула 13 июля сообщила было о предстоящей 20 июля проверке региональной и местной систем оповещения населения. Однако в течение дня данное официальное сообщение, процитированное рядом СМИ, исчезло.

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По данным источников ИА REGNUM, просьба убрать извещение поступила из регионального управления МЧС РФ, якобы под вопросом стоит сама дата проведения оповещения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее отмечалось, что сирены в Барнауле будут включены 20 июля с 10:40 до 10:43 по местному времени, затем начнется проверка региональной и местной систем оповещения населения.

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