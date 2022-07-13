Липецк, , 13:20 — REGNUM В Липецкой области проведут плановую проверку готовности автоматизированной системы централизованного оповещения населения. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Липецка.

Сирена

20 июля с 10:40 до 10:50 на всей территории области будут включены электромеханические сирены, специализированные технические средства оповещения и устройства информирования и оповещения.

Будут задействованы телевизионные каналы и радиовещательные станции, эфирного телевещания, а также технические средства оповещения организаций, сопряженные с системой оповещения.