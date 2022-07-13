Омск, 13 июля, 2022, 13:20 — ИА Регнум. В Омской области 14 и 15 июля возможны порывы ветра 15-18 м/с. Об этом ИА REGNUM сообщили в мэрии Омска.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Дождь

Кроме того, по данным синоптиков, прогнозируются кратковременные дожди, гроза. В отдельных районах ожидается туман.

Жителей региона просят соблюдать меры безопасности в связи с непогодой.

Как сообщало ИА REGNUM, в Коми 13 июля объявлено штормовое предупреждение из-за гроз, ливней и сильного ветра.

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