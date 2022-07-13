Таллин, , 13:20 — REGNUM

В больнице

Эксперты, анализирующие больничную сеть Эстонии по заказу Больничной кассы страны, рекомендуют в целях рационализации расходов ограничить активное лечение в небольших уездных больницах и провести в них сокращение количества дежурств, передав часть функций крупным медучреждениям.

Об этом сообщило эстонское гостелевидение ETV со ссылкой на составителя программы развития сети эстонских больниц Яануса Пикани.

В отчете экспертов отмечается, что больничных зданий в Эстонии много, но не хватает пациентов и врачей. Наиболее остро эта проблема стоит в больницах Йыгева, Валга, Пылва, Ляэнемаа и Ярвамаа, в зоне обслуживания которых проживает менее 20 000 человек.

«Мы проанализировали, сколько человек обращается в эти больницы во время дежурства врачей — их набирается от силы10,15,20. Если мы должны держать на дежурстве там четырех специалистов плюс всю команду, то кажется, что это не очень целесообразно», — сообщил Пикани.

Все это прямо сказывается на финансировании медучреждений: с одной стороны, больницам не хватает денег, потому что Больничная касса Эстонии платит за конкретную проделанную работу, с другой стороны, они не могут найти персонал для работы в провинции.

По словам Пикани, затраты на рабочую силу в таких больницах гораздо выше, так как приходится платить более высокую заработную плату персоналу. Поэтому в программе развития приводится рекомендация сначала сократить в небольших больницах объем дежурств.

«Мы рекомендуем оставить там только дежурства врачей по внутренним болезням и параллельно улучшить возможности службы скорой помощи. Чтобы людей, которые нуждаются в экстренной помощи при острой фазе заболевания, транспортировали в ближайшую центральную или региональную больницу», — отметил он.