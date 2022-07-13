* Ичкерию — запрещённая в России организация

Москва, 13 июля, 2022, 13:20 — ИА Регнум. Внесенный в Верховную раду Украины законопроект о признании «Ичкерии» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) юридически безграмотен, заявил 13 июля пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Здесь просто юридическая безграмотность, потому что такого субъекта не существует. То есть это просто юридический казус такой. Это говорит, наверное, о качестве законотворческой работы в Верховной раде», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Напомним, Чеченская Республика Ичкерия (организация, деятельность которой запрещена в РФ) была незаконно создана в 1991 году на части территории бывшей Чечено-Ингушской АССР. Она не была признана ни одним законным правительством государств-членов ООН.