Кито, , 13:19 — REGNUM Правительство Эквадора отменило форс-мажорное положение, действовавшее с 19 июня в нефтяном секторе страны, пострадавшем от протестов против экономического управления властей. Об этом пишет агентство EFE.

Флаг Эквадора (сс) Yamil Salinas Martínez

В заявлении министерства энергетики Эквадора говорится, что его глава Хавьер Вера издал постановление об отмене положения «форс-мажора для всех операций» в соответствующей сфере.

Введение форс-мажорного режима произошло после начала протестов, продолжавшихся с 13 по 30 июня.