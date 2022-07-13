Урюпинск, Волгоградская область, , 13:27 — REGNUM Приговор 49-летнему мужчине, который сжёг автомобиль бывшей супруги и угрожал убийством ей и малолетнему сыну, вынес Урюпинский городской суд Волгоградской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 13 июля в объединённой пресс-службе судов региона.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

В конце октября 2021 года мужчина из неприязни порезал шины автомобиля бывшей жены. Спустя два дня он с канистрой бензина приехал в один из магазинов города, где находились продавец и его экс-супруга с ребёнком. Злоумышленник облил помещение топливом и пригрозил всех сжечь. Потерпевшие успели покинуть помещение, тогда мужчина вышел на улицу, поджёг автомобиль жены, вернулся в магазин и бросил на пол горячую спичку.

Имуществу женщины был причинён материальный ущерб на общую сумму 2,4 млн рублей. приговором суда по совокупности преступлений ему назначено три года лишения свободы в колонии-поселении. В пользу бывшей супруги взыскано 20 тысяч рублей компенсации морального вреда. Исковые требования о возмещении имущественного ущерба будут рассмотрены в порядке гражданского судопроизводства.

Приговор ещё не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке.