Мадрид, , 13:15 — REGNUM Официальный представитель испанской партии Más País Иньиго Эррехон призвал председателя правительства Педро Санчеса сделать «твердый и решительный» сдвиг влево, чтобы объявленные им меры дошли до граждан. Об этом пишет агентство EFE.

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Эррехон также приветствовал объявленные меры, включая налог на энергетический и банковский секторы.

Ранее премьер-министр Испании Педро Санчес призвал увеличить государственные расходы, а также ввести новые налоги на банковский сектор и энергетические компании.