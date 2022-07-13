В испанской партии Más País призвали премьера сделать «сдвиг влево»
Мадрид, 13 июля, 2022, 13:15 — ИА Регнум. Официальный представитель испанской партии Más País Иньиго Эррехон призвал председателя правительства Педро Санчеса сделать «твердый и решительный» сдвиг влево, чтобы объявленные им меры дошли до граждан. Об этом пишет агентство EFE.
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Эррехон также приветствовал объявленные меры, включая налог на энергетический и банковский секторы.
Ранее премьер-министр Испании Педро Санчес призвал увеличить государственные расходы, а также ввести новые налоги на банковский сектор и энергетические компании.