Триполи, , 13:17 — REGNUM Ливийская нефтяная корпорация объявила об отмене режима «форс-мажора» на терминалах «Брега» и «Зуейтина». Об этом 13 июля сообщает Fawasel со ссылкой на заявление председателя совета директоров компании Мустафы Саналлы.

Добыча нефти в Ливии Javier Blas

По его словам, в ближайшее время в портах начнётся погрузка нефти на танкер «Эбла», который вышел из города Сирт.

«После долгих и непрерывных переговоров во время праздника Ид-аль-Адха, было решено начать отгрузку топлива на танкер в терминалах «Брега» и «Зуейтина». Это первый шаг в восстановлении работы портов, за которым последуют другие шаги. В ближайшее время мы также планируем возобновить добычу нефти на месторождениях компаний «Ваха» и «Меллитах», — заявил Мустафа Саналла

Ранее работники нефтяной отрасли Ливии объявили забастовку, требуя отставки правительства страны.