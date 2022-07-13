Москва, 13 июля 2022, 13:15 — REGNUM Подготовленный в Верховной раде Украины законопроект о признании Ичкерии является юридическим казусом и безграмотностью. Об этом 13 июля сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
По словам, внесённый в Раду проект закона о признании суверенитета самопровозглашённой и несуществующей Чеченской Республики Ичкерия является юридическим казусом и безграмотностью.
Как сообщало ИА REGNUM, украинский законопроект прокомментировал глава Чечни Рамзан Кадыров, отметивший, что авторы инициативы запоздали с разработкой документа.