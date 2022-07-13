* Ичкерии — запрещённая в России организация

Москва, 13 июля, 2022, 13:15 — ИА Регнум. Подготовленный в Верховной раде Украины законопроект о признании Ичкерии (организация, деятельность которой запрещена в РФ) является юридическим казусом и безграмотностью. Об этом 13 июля сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

По словам, внесённый в Раду проект закона о признании суверенитета самопровозглашённой и несуществующей Чеченской Республики Ичкерия (организация, деятельность которой запрещена в РФ) является юридическим казусом и безграмотностью.

Как сообщало ИА REGNUM, украинский законопроект прокомментировал глава Чечни Рамзан Кадыров, отметивший, что авторы инициативы запоздали с разработкой документа.