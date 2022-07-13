Мадрид, , 13:11 — REGNUM Лидер испанской «Народной партии» Альберто Нуньес Фейхоо обвинил председателя правительства Педро Санчеса в «копировании» экономических предложений Podemos и отходе от умеренности. Об этом пишет агентство EFE.

Альберто Нуньес Фейхоо Ppdegalicia.com

Фейхоо также предупредил Санчеса, что он закончит так же, как бывший премьер-министр от социалистов Хосе Луис Родригес Сапатеро, потому что повторяет ошибки.

Лидер оппозиции, который накануне присутствовал на первом дне дебатов о положении в стране, не имея возможности выступить, поскольку не является членом парламента, открыл летний партийный лагерь в Сан-Лоренсо-де-Эль-Эскориаль (автономное сообщество Мадрид), где он назвал популистскими меры, объявленные Санчесом, который, по его мнению, «спешит сломя голову».