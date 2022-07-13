Москва, 13 июля, 2022, 13:53 — ИА Регнум. Введённые западными странами санкции в отношении России привели к тому, что грузовое судно, принадлежащее Канаде, не смогло загрузить в порту Санкт-Петербурга ранее законтрактованный уран, предназначенный для США. Об этом сообщает информационное агентство Нефть Капитал.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

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Канадское судно с грузом уранового сырья должно было покинуть порт в Санкт-Петербурге в конце июня, но не смогло этого сделать, опасаясь нарушения закона. США производит закупку необходимого уранового концентрата в Казахстане. После чего его обогащают в России и отправляют в Америку.

После сообщений о нарушении логистических поставок цены на концентрат выросли на 65 процентов. Американские компании ищут альтернативные способы доставки. Однако такие изменения приведут к росту издержек за транспортировку сырья.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Канада намерена ввести новые санкции против Москвы, которые затронут ряд отраслей промышленного производства России.

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