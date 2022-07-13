Стокгольм, , 13:10 — REGNUM Главная оппозиционная партия Швеции «Умеренные» предлагает ужесточить наказание для членов международных преступных группировок, которые занимаются воровством и перепродажей украденных предметов. Об этом 13 июля сообщил новостной портал Omni.

Умеренная коалиционная партия. Логотип

«Умеренные» выдвинули программу из десяти пунктов, чтобы остановить действия интернационального криминала. По мнению представителей партии, именно на такие международные ОПГ приходится 90% всех краж автомобилей, автозапчастей, лодочных двигателей и сельскохозяйственной техники в Швеции.

Теперь оппозиция намерена добиваться увеличения наказания за кражу при отягчающих обстоятельствах как минимум до одного года лишения свободы, а также отменить вынесение срока по совокупности, что означает что лицо, совершившее три кражи при отягчающих обстоятельствах, может получить как минимум три года лишения свободы.

Представители партии также хотят, чтобы в Швеции было проще депортировать граждан других стран ЕС, которые совершают преступления на территории скандинавской страны.