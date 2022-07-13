Куала-Лумпур, 13 июля, 2022, 13:08 — ИА Регнум. Премьер-министр Малайзии Исмаил Сабри Яакоб встретился с министром иностранных дел Китая Ван И и обсудил развитие цифровой экономики для борьбы с инфляцией и продовольственной безопасностью, сообщает Antara.

Eric Teoh Флаг Малайзии

Визит министра иностранных дел Китая стал позитивным шагом для улучшения двусторонних отношений.

«Мы говорили в дружеской атмосфере в течение часа о двусторонних отношениях и важности развития цифровой экономики», — заявил премьер-министр Малайзии.

Ван И заявил, что китайское правительство продолжает уделять приоритетное внимание расширению двустороннего сотрудничества с Малайзией, особенно для решения проблем, стоящих перед обеими странами, таких как глобальная инфляция и продовольственная безопасность.

Малайзия приветствует интерес большего числа официальных и деловых делегаций из Китая, таких как Huawei, к участию в инициативе правительства.

Напомним, ранее король Малайзии Абдулла Риайятуддин Аль-Мустафа Биллах принял главу МИД Китая Ван И. Глава МИД Китая воспользовался возможностью, чтобы проинформировать монарха Малайзии о текущей экономической ситуации и борьбе с пандемией, проводимой китайским правительством.