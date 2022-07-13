Санкт-Петербург, , 13:32 — REGNUM Школьникам Санкт-Петербурга могут дать возможность путешествовать по родной стране бесплатно. Это станет важной частью духовно-патриотического воспитания. Об этом 13 июля сообщили в региональном отделении партии «Единая Россия» в Петербурге.

Дети

Депутаты-единороссы предлагают добавить Петербург в пилотный проект по использованию социальных сертификатов для путешествия школьников по России. От Северной столицы эту инициативу продвигают депутаты Законодательного собрания Петербурга Михаил Барышников, Денис Четырбок и Елена Рахова.

В бесплатные путешествия учащиеся 5-9 классов регионов, включенных в проект, могут отправиться с 1 июня 2022 года. На начальном этапе в нем принимают участие 18 регионов РФ. Оформить такие «социальные сертификаты» можно с помощью Госуслуг.

Петербург не включили в перечень субъектов-участников из-за отсутствия организационной базы. Однако депутаты из Петербурга планируют исправить это и направить обращение вице-премьеру правительства России Дмитрию Чернышенко.

«Школьники могут поехать как в групповые поездки, так и с родителями — все это им будет оплачено. Учащиеся посещают памятные места нашей страны — Мамаев Курган, Бородинское поле, Прохорово поле, Брестскую крепость. И это, прежде всего, направлено на военно-патриотическое воспитание молодежи, чтобы она знала свою историю», — заявил Михаил Барышников.

В тексте обращения депутаты подчеркнули, что не все школьники из Петербурга видели значимые достопримечательности России и стран СНГ.

Напомним, что депутаты «Единой России» ранее инициировали проект обращения к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину с целью возвращения в школы курсов начальной военной подготовки.