Москва, 13 июля 2022, 13:06 — REGNUM Ситуация с ограничениями транзита в Калининград пока не финализирована, в Кремле ожидают подвижек, заявил 13 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Напомним, ранее в беседе с «Известиями» высокопоставленные источники с российской стороны сообщили, что Европейский союз и Российская Федерация договорились о беспрепятственном транзите грузов в Калининградскую область.
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