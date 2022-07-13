Москва, 13 июля, 2022, 13:06 — ИА Регнум. Ситуация с ограничениями транзита в Калининград пока не финализирована, в Кремле ожидают подвижек, заявил 13 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Пока никакой финализации этой ситуации нет. Мы ожидаем каких-то подвижек, но пока мы констатировать, что эта проблема снята, не можем», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Напомним, ранее в беседе с «Известиями» высокопоставленные источники с российской стороны сообщили, что Европейский союз и Российская Федерация договорились о беспрепятственном транзите грузов в Калининградскую область.

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