* талибов — запрещённая в России организация

Сари-Пуль, Афганистан, , 13:06 — REGNUM После сообщения газеты «8 Собх» о том, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) обратились к жителям Балхаба с требованием выдать им ряд женщин этого уезда, местные власти и население назвали эту новость ложью и оскорблением женщин Балхаба.

Афганистан (сс) ArmyAmber

По сообщению регионального отделения информационного агентства «Тасним», сообщение под заголовком «Повторение истории сорока девушек, на этот раз в Балхабе; «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — балхабцам: приведите к нам одну из каждых десяти молодых женщин», было опубликовано накануне, 12 июля. В нём говорилось, что после того, как талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) разбили силы мауалви Махди Муджахида и захватили уезд, они потребовали, чтобы балхабцы отдали им одну из каждых десяти молодых женщин. Но другие источники утверждают, что это сообщение не является правдой.

«Ава Пресс» пишет, что официальные лица и жители Балхаба отвергают эту новость и говорят, что эта газета всегда распространяла слухи о Балхабе, но в этот раз она оскорбила честь балхабских женщин.

«Тасним» пишет, что газета «8 Собх», в продолжение публикации безосновательных новостей о Балхабе, опубликовала фото женщины в никабе как жительницы уезда Балхаб, и написала, что «Исламский Эмират» обратился к жителям с требованием привести каждую десятую молодую женщину, но после публикации этой новости официальные лица и жители Балхаба пришли в ярость и охарактеризовали это сообщение как распространение слухов и лжи.

В сообщении говорится, что Фахриддин Мухаммад Умар Сарипули, глава отдела информации и культуры провинции Сарипуль, сказал: »Эти новости являются полностью ложными и распространяют слухи о целомудренных девушках и женщинах Балхаба».

В дни Курбан-байрама моджахеды не обеспечили порядок и большое количество чиновников выехало на места, чтобы никто не злоупотреблял именем моджахедов. Он добавил: »Вражеские СМИ всегда заняты абсурдной и бессмысленной пропагандой о Балхабе, а в этот раз они даже сыграли на чести балхабцев».

В этом сообщении утверждается, что жители Балхаба также опровергли эту новость и заявили: »Фейковое СМИ под названием «8 Собх» является распространителем лживых слухов, и в очередной раз показало свою злобу и коварство. Женщина, скрыв своё лицо под никабом, стала действующим лицом этого грязного сценария, и притворилась беженкой из Балхаба, и с небалхабским акцентом говорит об издевательствах над женщинами в Балхабе».

В сообщении «Ава» цитируются слова местных жителей: »Во время войны были повреждены дома ряда людей, но ни один из отрядов «Исламского Эмирата» до сих пор не причинил вреда мирным жителям».

Жители Балхаба требуют от правительства прекратить деятельность этих СМИ, и они не должны распространять больше слухов о людях Балхаба. Жители Балхаба подчеркнули, что люди вернулись к нормальной жизни, и в уезде сейчас нет проблем.

Хайдар Ахмади, общественный деятель из Балхаба, говорит: »Мы опросили жителей 27 сел, где дислоцируются силы талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), о сообщении газеты «8 Собх». Местные жители полностью отвергают эти утверждения».

Судя по заявлениям местных жителей, похоже, что газета «8 Собх» не собрала доказательств и поспешила опубликовать этот сообщение.

Мохаммад Назари, пресс-секретарь полиции Сарипуля, опроверг статью газеты «8 Собх» и сказал: »Эта новость не соответствует действительности, люди мирно живут в своих домах».