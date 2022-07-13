Донецк, , 13:06 — REGNUM На данный момент к властям Донецкой Народной Республики (ДНР) не обращался никто из представителей США по поводу американских граждан, которые прибыли в республику воевать в качестве наёмников на стороне киевского режима. Об этом 13 июля заявил глава ДНР глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 1».

Глава ДНР Денис Пушилин Дарья Драй © ИА REGNUM

«На данный момент никто из представителей американских властей не выходил… Как это возможно будет вытащить или спасти своих граждан без того, чтобы выйти на руководство Донецкой Народной Республики, пока не представляется возможным даже обсуждать», — сказал он.

Также Пушилин отметил, что законодательство ДНР не предусматривает конкретную дату исполнения наказания и потому исполнительная служба в этом случае руководствуется собственными внутренними решениями.

«Исполнение приговора непублично и не подлежит огласке», — добавил глава ДНР.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава ДНР Денис Пушилин рассказал, что в случае, если суд республики не удовлетворит суд апелляцию ранее приговорённых к смертной казни иностранных наемников, этот приговор будет приведён в исполнение путём расстрела.