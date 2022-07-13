Москва, , 13:04 — REGNUM Окончательного решения проблемы транзита товаров в Калининградскую область через территории Литвы нет, сообщил журналистам 13 июля пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Пока никакой финализации этой ситуации нет», — сказал Песков, комментируя появившуюся в СМИ информацию о достигнутых с Евросоюзом договорённостях о возобновлении транзита.

Пресс-секретарь пояснил, что в Москве ожидают «каких-то подвижек», но сейчас констатировать решение проблемы нельзя.

«Нужно набраться терпения», — предложил Песков.