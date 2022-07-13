Москва, , 13:06 — REGNUM Не смотря на повышение квалификации сотрудников подразделений Росреестра, возникает ряд технических сложностей при электронной регистрации ипотеки. Как передает корреспондент ИА REGNUM 13 июля, об этом заявил зампредседателя комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам Мухарбий Ульбашев на заседании президиума Совета законодателей.

Ипотека Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

По его словам, не все территориальные управления Росреестра подключились к пилотному проекту «Регистрация ипотеки за один день».

«Не всегда соблюдаются установленные сроки, встречаются разные требования к документам. Бывают сбои и с оплатой госпошлины, потери закладных при передаче из Росреестра в депозитарии, отсутствует возможность проводить электронные закладные на два объекта при одновременной регистрации ипотеки и перехода права», — сказал сенатор.

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