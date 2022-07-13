Москва, 13 июля, 2022, 13:06 — ИА Регнум. Не смотря на повышение квалификации сотрудников подразделений Росреестра, возникает ряд технических сложностей при электронной регистрации ипотеки. Как передает корреспондентИА REGNUM13 июля, об этом заявил зампредседателя комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкамМухарбий Ульбашев на заседании президиума Совета законодателей.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Ипотека

По его словам, не все территориальные управления Росреестра подключились к пилотному проекту «Регистрация ипотеки за один день».

«Не всегда соблюдаются установленные сроки, встречаются разные требования к документам. Бывают сбои и с оплатой госпошлины, потери закладных при передаче из Росреестра в депозитарии, отсутствует возможность проводить электронные закладные на два объекта при одновременной регистрации ипотеки и перехода права», — сказал сенатор.

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