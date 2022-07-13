Москва, , 13:03 — REGNUM Российский рэпер Элджей (Алексей Узенюк) обвинил в плагиате создателей клипа на песню Hot Shit исполнителей Cardi B, Lil Durk и Канье Уэста (Йе). Он опубликовал пост на эту 13 июля тему в личном аккаунте в Instagram (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Рэпер Элджей Okras

В своём посте Элджей сравнил фрагменты из своего клипа на песню URUS с роликом для Hot Shit — на кадрах исполнитель и рэпер Lil Durk стоят на крыше автомобиля, а всё вокруг заполнено водой. Узенюк назвал видео своих американских коллег «дешёвой копией».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, режиссёром нового клипа для Cardi B, Lil Durk и Канье Уэста выступил российский режиссёр Ладо Кватания. Он также снял клипа на песни «Разбуди район» рэпера Влади, Fata Morgana Оксимирона и Markul, «Мама» Манижи и другие.

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