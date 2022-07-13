Стокгольм, 13 июля, 2022, 13:12 — ИА Регнум. Утром 13 июля жительница Стокгольма оставила клетку с кроликом в такси и не вернулась. Сейчас женщину ищет полиция, пишет новостной портал Omni.

Белый кролик

Отмечается, что полицейские подошли к делу со всей серьезностью: после находки зверька водителем и звонка в полицию, правоохранители сразу же разместили объявление на своем веб-ресурсе и написали в крупнейшие СМИ Швеции.

Сообщается, что женщина направлялась в один из центральных районов Стокгольма.

Довезший ее водитель передал пушистика в полицию. Сейчас кролик находится в полицейском участке на Кунгсхольмене. Полицейские держат описание кролика в секрете специально, но обещают вернуть его владелице, если она даст точное описание зверька. Таким образом, стражи правопорядка не хотят, чтобы случайные желающие получили животное просто так.