Оренбург, 13 июля, 2022, 13:02 — ИА Регнум. В Оренбургской области растёт число пострадавших от укусов клещей. В регионе выявили по одному новому случаю заболевания клещевым вирусным энцефалитом (КВЭ) и иксодовым клещевым бореллиозом. Информация об этом опубликована на сайте Управления Роспотребнадзора по региону.

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На 10 июля за медпомощью обратились 2207 человек, в том числе 837 детей, пострадавших от клещевых атак. Экстренную иммунопрофилактику иммуноглобулином против КВЭ получили 295 человек.

С начала сезона клещевой активности зарегистрировано по два случая заболевания клещевым вирусным энцефалитом и болезнью Лайма.

Неделей ранее (на 5 июля) в медицинские организации по поводу присасывания клещей обратились 2006 человек, в том числе 762 ребёнка.