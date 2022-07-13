Стокгольм, 13 июля, 2022, 13:14 — ИА Регнум. Несмотря на то, что в последние годы Стокгольмский регион оснастил еще 250 больничных коек, он остается одним из регионов Швеции с наименьшим количеством мест по уходу на 1 000 жителей. Теперь местные власти признали, что коек нужно больше. Об этом 13 июля написала газета SvD.

Стокгольм. Швеция

Существующих 2 700 больничных коек для миллионника недостаточно, посчитали власти. Необходимо еще не менее 200 оснащенных мест и, как минимум 400 медиков.

Финансовая управляющая Стокгольма (в русских реалиях мэр) Стокгольма Ирене Свенониус («Умеренные») отметила в интервью SvD, что для того, чтобы иметь возможность оснастить больше коек, местные власти должны попытаться привлечь сотрудников, которые уволились или находятся в длительном отпуске по болезни.

Она также заверила, что в шведской столице по-прежнему будет сохраняться конкурентоспособная заработная плата для работников сферы здравоохранения, чтобы иметь возможность набирать новый персонал.