Стокгольм, 13 июля, 2022, 13:14 — ИА Регнум. Несмотря на то, что в последние годы Стокгольмский регион оснастил еще 250 больничных коек, он остается одним из регионов Швеции с наименьшим количеством мест по уходу на 1 000 жителей. Теперь местные власти признали, что коек нужно больше. Об этом 13 июля написала газета SvD.

Стокгольм. Швеция

Существующих 2 700 больничных коек для миллионника недостаточно, посчитали власти. Необходимо еще не менее 200 оснащенных мест и, как минимум 400 медиков.

Финансовая управляющая Стокгольма (в русских реалиях — мэр) Стокгольма Ирене Свенониус («Умеренные») отметила в интервью SvD, что для того, чтобы иметь возможность оснастить больше коек, местные власти должны попытаться привлечь сотрудников, которые уволились или находятся в длительном отпуске по болезни.

Она также заверила, что в шведской столице по-прежнему будет сохраняться конкурентоспособная заработная плата для работников сферы здравоохранения, чтобы иметь возможность набирать новый персонал.