Томск, 13 июля, 2022, 12:59 — ИА Регнум. В добывающей отрасли в Томской области сохраняется положительная динамика. За пять месяцев с начала года объёмы добычи выросли на 1,4%, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе региональной администрации.

Gazprom.ru Добыча газа

В частности, нефти и газового конденсата с января по май 2022 года добыто 2,9 млн тонн, а объёмы добычи газа составили 2,7 млрд кубометров. При этом показатели по всем видам углеводородов росли, начиная с февраля, достигнув наибольших значений в мае.

«На формирование индекса производства по добыче полезных ископаемых влияет индекс производства по виду экономической деятельности «Предоставление услуг в области добычи полезных ископаемых», который в отчетном периоде превышает 150%», — отметил глава департамента по недропользованию Игорь Карташов