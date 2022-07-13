Стокгольм, 13 июля, 2022, 13:03 — ИА Регнум. Согласно новому отчету профильной организации Kantar Prospera, инфляционные ожидания в Швеции резко выросли. Об этом 13 июля сообщила новостная служба TT.

Стокгольм. Швеция

Ожидается, что в этом году инфляция в стране составит 4,6% по сравнению с 4,2% в июньском прогнозе. Даже в долгосрочной перспективе ожидания возрастают.

Журналисты отмечают, что в перспективе двух лет уровень инфляции в Швеции составит 3,1% по сравнению с 2,8% в прошлом прогнозе. В течение пяти лет цены вырастут на 2,5%. В июне рост предсказывался на уровне в 2,3%.

Взоры также обращены и на Риксбанк. Ожидания экономистов в отношении ключевой ставки оставляют желать лучшего. Ожидается, что через год ключевая ставка составит 1,9% по сравнению с 1,4% в прошлом отчете. В перспективе двух лет она достигнет своего пика на уровне 2,0% (в июньском отчете говорилось о 1,8%).