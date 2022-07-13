Москва, 13 июля, 2022, 12:57 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать публикации о якобы планах Москвы закупить беспилотники у Ирана.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Никаких комментариев на этот счет у нас нет», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Иран якобы может передать России несколько сотен беспилотных летательных аппаратов, включая и те, что способны нести вооружения.

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