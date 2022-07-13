Стокгольм, , 13:23 — REGNUM 12 июля в МИД Белоруссии вызвали посла Швеции в Минске для выражения официального протеста. Двум гражданам Белоруссии, которые скрывались в посольстве скандинавской страны чуть более полутора лет, недавно удалось покинуть страну, и Швецию обвиняют в том, что им помогли бежать незаконно. Об этом в ночь на 13 июля сообщил телеканал SVT.

Швеция Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Нота протеста якобы была вручена главе дипмиссии Кристине Йоханнессон.

«В связи с недружественными шагами официального Стокгольма глава посольства Швеции проинформирована о мерах, предпринятых Белоруссией в отношении посольства и его сотрудников», — говорится на сайте МИД Белоруссии.

В пресс-службе МИД Швеции ответили, что встреча состоялась. Однако сказанное на встрече во внешнеполитическом ведомстве Швеции комментировать отказались.