Москва, 13 июля, 2022, 12:56 — ИА Регнум. Никаких конкретных договорённостей по поводу транзита товаров в Калининградскую область пока не достигнуто. Об этом 13 июля заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Kremlin.ru Дмитрий Песков

«Нет, пока никакой финализации этой ситуации нет. Мы ожидаем каких-то подвижек. Но пока мы констатировать, что эта ситуация решена, не можем», — заявил Песков.

Ранее «Известия» со ссылкой на высокопоставленные источники с российской стороны сообщили о том, что товары, перемещаемые между субъектами России, могут вывести из санкционных списков по итогам переговоров РФ и Евросоюза.