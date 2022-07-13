Стокгольм, , 13:24 — REGNUM Шведская крона, которая является одной и самых надежных валют, входящих в индекс доллара США, потеряла половину своей стоимости с 1970-х годов. И в трудные времена валюты, такие как шведская крона, «страдают» больше всего. Об этом 12 июля сообщил телеканал SVT.

Шведская крона

Журналисты отмечают, что причин ослабления кроны несколько. Среди прочего упоминаются неспокойная финансовая ситуация в мире, сбои в цепочках поставок, вызванные пандемией и последние события на Украине.

«В каком-то смысле мы беднеем от этого. Особенно это заметно, когда мы выезжаем за границу», — отметил главный экономист банка SEB Йенс Магнуссон.

В то же время слабая крона несет в себе и некоторые преимущества.

«Например, всем остальным странам будет дешевле покупать нашу продукцию», — объяснил Магнуссон.

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