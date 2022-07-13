Шведская крона обесценивалась вдвое с 1970-х годов
Стокгольм, 13 июля, 2022, 13:24 — ИА Регнум. Шведская крона, которая является одной и самых надежных валют, входящих в индекс доллара США, потеряла половину своей стоимости с 1970-х годов. И в трудные времена валюты, такие как шведская крона, «страдают» больше всего. Об этом 12 июля сообщил телеканал SVT.
Журналисты отмечают, что причин ослабления кроны несколько. Среди прочего упоминаются неспокойная финансовая ситуация в мире, сбои в цепочках поставок, вызванные пандемией и последние события на Украине.
«В каком-то смысле мы беднеем от этого. Особенно это заметно, когда мы выезжаем за границу», — отметил главный экономист банка SEBЙенс Магнуссон.
В то же время слабая крона несет в себе и некоторые преимущества.
«Например, всем остальным странам будет дешевле покупать нашу продукцию», — объяснил Магнуссон.