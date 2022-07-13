Донецк, 13 июля, 2022, 12:54 — ИА Регнум. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что дата расстрела иностранных наёмников не установлена в законодательстве.

Иван Шилов ИА REGNUM Денис Пушилин

«Законодательством ДНР не предусмотрено установление конкретной даты исполнения», — сказал Пушилин в эфире телеканала «Россия 1».

По словам лавы республики, исполнительная служба в данной ситуации руководствуется своими внутренними решениями.

Ранее Денис Пушилин сообщил, что исполнение смертного приговора троим иностранным наёмникам, если суд после рассмотрения апелляции не отменит вынесенного решения, будет осуществлено через расстрел.