Ставрополь, 13 июля 2022, 12:54 — REGNUM Ставропольский край отправил очередной гуманитарный груз для российских военных, выполняющих воинский долг в ходе специальной операции на Украине. На этот раз это не продукты питания и питьевая вода, как раньше, а строительные инструменты. Этот полезный груз, как отметил губернатор края Владимир Владимиров, пригодится бойцам в быту.
Напомним, Ставрополье заключило договор о сотрудничестве с Антрацитовским районом ЛНР. Край будет помогать восстанавливать социальные объекты.
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