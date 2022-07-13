Ставрополь, , 12:54 — REGNUM Ставропольский край отправил очередной гуманитарный груз для российских военных, выполняющих воинский долг в ходе специальной операции на Украине. На этот раз это не продукты питания и питьевая вода, как раньше, а строительные инструменты. Этот полезный груз, как отметил губернатор края Владимир Владимиров, пригодится бойцам в быту.

Отправка гуманитарной помощи Пресс-служба правительства Тверской области

«Сегодня со Ставрополья отправился полезный груз в помощь нашим бойцам. Министерство ЖКХ края совместно с подведомственными учреждениями собрали средства, закупили и передали на передовую генераторы, бензопилы, компрессор, перфоратор, молотки, топоры, ломы, дрели, ножовки и другой инструмент, а также моторное масло. Всё это будет полезно бойцам в быту и для помощи людям на освобожденных территориях», — написал глава Ставрополья в своем Telegram-канале.

Напомним, Ставрополье заключило договор о сотрудничестве с Антрацитовским районом ЛНР. Край будет помогать восстанавливать социальные объекты.

Читайте ранее в этом сюжете: Ставрополье отправило в Донбасс 830 тонн гуманитарного груза