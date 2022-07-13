Стокгольм, 13 июля, 2022, 13:15 — ИА Регнум. Наверно с интернациональным словом inflation в мире знакомы все. Однако теперь, когда цены на товары и услуги растут, многие начинают говорить о greedflation, намекая на игру слов с использованием слова «жадность». Об этом в своем репортаже 13 июля рассказали шведские журналисты в эфире телеканала SVT.

Джованни Баттиста Тьеполо. Жадность и щедрость

Спору нет: высокие цены на топливо и энергию обычно являются одной из основных причин роста темпов инфляции в мире. Но сейчас все больше людей начинают говорить о том, что важную роль может играть и ценообразование посредством односторонних решений частных компаний.

«Все понимают, что компании должны переложить часть своих возросших затрат на нас, потребителей, но, похоже, они перекладывают больше, чем это разумно и справедливо», — поделился своим мнением экономист из Конфедерации профсоюзов Швеции Торбьорн Холлё.

Риксбанк Швеции тоже держит ухо востро, пусть и не в таких жестких выражениях. В последнем отчете регулятора о денежно-кредитной политике говорится, что «может возникнуть тенденция воспользоваться возможностью для повышения цен».