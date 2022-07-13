Оренбург, , 12:53 — REGNUM В Оренбургской области за сутки, 12 июля, выявили 19 заражений коронавирусом. Предыдущий показатель превышен на четыре случая, сообщает оперштаб.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

За минувшие сутки госпитализировали шесть пациентов с коронавирусной инфекцией. На сегодняшний день в стационарах лечатся 52 человека. Шестеро находятся в тяжёлом состоянии. Два пациента подключены к аппаратам ИВЛ. Ещё 21 пациент получает кислородную поддержку.

С начала пандемии в регионе выявили 217 541 заражение коронавирусом. Выздоровели 212 783 человека. Зарегистрировано 4026 летальных исходов.