Стокгольм, 13 июля, 2022, 13:27 — ИА Регнум. Пожалуй, в длинной череде забастовок и претензий появился проблеск надежды. 13 июля представители «Скандинавских авиалиний» (SAS) и скандинавских профильных профсоюзов все-таки сядут за стол переговоров. Об этом сообщает телеканал SVT.

Jhz94 Самолёт авиакомпании SAS

Шведский Стокгольм был выбран для места встречи.

«Стороны сигнализируют о том, что хотят договориться», — заявил в эфире SVT посредник на переговорах Матс Вильгельм Руланд.

Отмечается, что переговоры ведутся через посредников с момента начала забастовки 900 пилотов из Норвегии, Дании и Швеции. Уже 12 июля норвежский посредник Руланд прилетел в Стокгольм. Ранее он описывал ситуацию как «тупиковую», но теперь он отмечает, что надеется, что стороны будут нацелены на решение, когда они снова встретятся за столом переговоров.

«Мы считаем это позитивным и посмотрим, возможно ли это», — сказал Руланд.